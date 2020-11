Kurioser Streit Neuweiler oder Enzklösterle: Wer hat den höchsten Weihnachtsbaum?

Denn in Neuweiler regt sich Widerstand. Bürgermeister Martin Buchwald hatte schon am Rande der Klausursitzung anklingen lassen, dass er denke, ein Baum in Neuweiler sei höher als die 21 Meter von Enzklösterle. "So hoch ist der unsere locker", legte Buchwald nun im Gespräch mit unserer Zeitung nach. Die besagte Tanne steht bei der Firma Veyhl in Zwerenberg. Genauer gesagt am Besucherparkplatz.

Das Kuriose: Die mächtige Tanne steht dort schon seit 1952. Ein Jahr nach der Firmengründung habe man den Baum dort gepflanzt, konnte Pressesprecherin Nadine Bontje in Erfahrung bringen. Laut einer Standsicherheitsprüfung aus dem Jahr 2019 misst die Tanne stattliche 24 Meter – und ist damit drei Meter höher als das äquivalente Gewächs in Enzklösterle. Die Höhe sei mittels Lasertechnik festgestellt worden, betont Bontje die Richtigkeit der Messung.