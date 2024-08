Kurioser Sommerurlaub mit Traktor: Drei aus Harthausen haben ein Ziel

Seit Jahren steht beim „Holztrupp Zollernalb“, einem Kleinbetrieb, der in Zusammenarbeit mit der Forstverwaltung Albstadt in Privatwäldern Waldarbeiten erledigt, in der sommerlichen Urlaubszeit eine nicht alltägliche Erlebnis-Tour auf dem Programm. Diese ist bei gar nicht sommerlichem Wetter gestartet.