1 Martin Horn (rechts), hier mit Bundeskanzler Olaf Scholz beim Spatenstich für das Freiburger Neubauviertel Dietenbach, ist derzeit auf Asien-Reise. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Bernd Weißbrod

Der Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn ist derzeit mit einer Delegation auf Asien-Reise. In der südkoreanischen Partnerstadt Suwon ist er sogar für zehn Stunden OB – in Instagram erklärt er, warum.









Zusammen mit einer Freiburger Delegation befindet sich Oberbürgermeister Martin Horn derzeit in Asien. Zunächst besuchten die Breisgauer – darunter auch Oliver Leki, Finanzvorstand beim SC Freiburg – die Partnerstadt Matsuyama in Japan. Mittlerweile sind Horn und Co. zu Gast in Suwon.