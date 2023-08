Die Wirtsleute im Gasthof Löwen, den man in Harthausen meist nur als „Bruihaus“ kennt, staunten nicht schlecht, als vor kurzem am frühen Abend mit den Gästen plötzlich auch eine schwarze Taube in die Gaststätte spazierte und neugierig um sich blickte. Da der Vogel an beiden Füßen einen breiten Ring trug, war Wirt Kamil Balci sofort klar, dass es sich bei diesem Vogel nicht um eine gewöhnliche Stadttaube, sondern um eine Brieftaube handelt.

„Personalausweis“ mit Geburtsjahr und Nummer weist die Taube aus

Da es immer noch sehr warm war, servierte Wirtin Emine Balci ihr eine Schale mit Wasser, aus der die durstige Taube gierig trank. Auch etlichen Gästen blieb der Vogelauftritt nicht verborgen, und nun überlegten alle, was mit der Taube geschehen soll. Da auf einem der beiden Ringe eine Telefonnummer aufgedruckt war, rief der Wirt kurzentschlossen dort an und erreichte auch sofort den Eigentümer im Allgäu.

Der mehr als 80 Jahre alte Brieftaubenzüchter aus Seibranz bei Bad Wurzach berichtete, dass er schon seit mehr als 40 Jahren Brieftauben züchte und seither regelmäßig an verschiedenen Wettflügen mit diesen Tauben teilnehme. Die in Harthausen gelandete Taube mit dem ebenfalls aufgedruckten Geburtsjahr 2023 und einer mehrstelligen Nummer, die quasi als Personalausweis der Taube dient, identifizierte der Züchter sofort.

Von 42 kam nur eine nicht an

Er teilte den Wirtsleuten mit, dass dieser noch relativ junge Vogel zusammen mit 42 weiteren Tauben aus seinem Stall vor kurzem in Waldshut-Tiengen an der Schweizer Grenze zu einem Wettflug mit vielen weiteren Konkurrentinnen gestartet sei. Tatsächlich seien dabei alle bis auf die in Harthausen gelandete Taube noch am gleichen Tag wieder in Seibranz angekommen.

Dass einzelne Tauben bei den Wettflügen des deutschen Brieftaubenverbands auch mal die Orientierung verlieren und von der direkten Flugroute in den Heimatschlag abkommen, sei meist der Verfolgung durch Greifvögel oder auch Unwettern geschuldet, weiß der erfahrene Brieftaubenfachmann.

Erstmal aufpäppeln – dann geht’s nach Hause

Emine und Kamil Balci haben die Taube in Absprache mit ihrem Besitzer mittlerweile den Harthauser Vogelfreunden übergeben, wo sie mit artgerechtem Körnerfutter versorgt wieder zu Kräften kommen soll. In einigen Tagen ist ein neuer Startversuch geplant, und alle hoffen, dass die im „Bruihaus“ gelandete Brieftaube dann den Weg von der Alb zurück in ihren heimatlichen Schlag im Allgäu finden wird.