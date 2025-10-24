Kurioser Fall in Obernheim: Erben gesucht – wenn’s doch nur „der“ Ferrari wäre

Das Amtsgericht Lugano im Schweizer Kanton Tessin fahndet nach Obernheimer Verwandten eines verstorbenen Luganers – es gibt etwas zu erben.

Die Mail wäre um ein Haar als nur allzu durchsichtiger Phishing-Versuch gelöscht worden, aber dann beschloss unsere Redaktion doch, der Sache nachzugehen: Das „studio legale e notarile Cereghetti & Partner“, Anwaltskanzlei und Notariat in Lugano, erkundigte sich nach den Modalitäten einer Publikation in der deutschen Tageszeitung. Thema sei die „Suche nach den Erben einer verstorbenen Person, deren Mutter aus Obernheim (Deutschland) stammt“. Der Text, um den es gehe, sei als Anhang beigefügt.

Mails, die von einem großen verwaisten Erbe berichten, das nur darauf warte, nach Zahlung einer kleinen Gebühr angetreten zu werden, haben wahrscheinlich die meisten schon einmal erhalten. Die Gebühr ist natürlich nur im Vergleich mit der imaginären riesigen Hinterlassenschaft klein, für sich genommen aber recht beträchtlich. Wer sie zahlt, ist selber schuld; er sieht sein Geld nie wieder.

Die Mail aus Schweiz passte allerdings nicht in dieses Muster: Von Gebühren war nicht die Rede; es wurde lediglich darum gebeten, die Obernheimer wissen zu lassen, dass sie sich an die „Pretura“ Lugano, das Amtsgericht im Hauptort des Tessins, wenden mögen, falls sie mit Mathilde Ferrari, geborener Moser, verwandt seien.

Die Adresse der Pretura stimmte mit den Angaben im Internet überein, desgleichen die der Kanzlei, samt angegebener Telefonnummer. Blieb noch die Möglichkeit, dass im Anhang Viren oder Trojaner lauerten – also erst mal telefonieren!

Hat Luciano Rinaldo Ferrari Verwandtschaft in Obernheim?

Der Anruf wurde auf Italienisch angenommen und weitergeleitet; die Dame, die ihn sodann entgegennahm, trug in der Tat den in der Mail angegebenen Namen – und Deutsch sprach sie auch. Ja, gewiss, diese Mail habe sie verschickt; man könne den Anhang öffnen.

Dieser enthielt folgende Mitteilung: In Sorenga bei Lugano sei am 25. Juli hochbetagt Luciano Rinaldo Ferrari, Sohn des Florindo Eustorgio Vincenzo Ferrari und der Mathilde Ferrari, geborene Moser, gestorben. Luciano Rinaldo Ferrari sei am Neujahrstag 1932 in Winterthur zur Welt gekommen, habe in Tresa im Tessin und zuletzt in Lugano gelebt und sei ledig geblieben.

„Vorbehalten bleibt die Erbschaftsklage“

Man bitte nun, in Obernheim publik zu machen, dass, wer mit ihm verwandt sei, aufgefordert werde, sich innerhalb eines Jahres nach der ersten Veröffentlichung des Erbenaufrufs bei der Pretura Lugano, 4. Abteilung, Via Emilio Bossi 3, 6901 Lugano, Schweiz, zu melden, seine Ansprüche geltend zu machen und die Unterlagen vorzulegen, die das Verwandtschaftsverhältnis nachwiesen. Nach Ablauf dieser Frist werde der Nachlass ausschließlich den bis dahin ermittelten Erben zugesprochen. „Vorbehalten bleibt die Erbschaftsklage.“

Elf Geschwister – die Suche wird aufwendig

Was lag näher, als erst einmal im Obernheimer Rathaus nachzufragen? In der Tat war die Personalie Ferrari dort bereits aktenkundig – und Mathilde Moser auch. Sie kam am 18. April 1903 als Tochter von Johannes und Helene Moser, geborener Gehring, zur Welt und wuchs zusammen mit elf (!) Geschwistern auf. Einen Neffen oder Großneffen, so war zu erfahren, habe man bereits aufgespürt; wer er sei, dürfe man natürlich nicht offenbaren. Die Suche nach weiteren Verwandten sei im Gange – aber nicht ganz unaufwendig bei so vielen Geschwistern.

Wer also meint, eine Tante Mathilde in der Schweiz gehabt zu haben, die den Namen eines legendären Sportwagenherstellers trug, der hat nun ein Jahr Zeit, sich ans Amtsgericht Lugano zu wenden. Und sei es nur, um sich nach Art und Umfang des Erbes zu erkundigen – auch die sind selbstverständlich Verschlusssache.