Kurioser Fall in Obernheim: Erben gesucht – wenn’s doch nur „der“ Ferrari wäre

Das Amtsgericht Lugano im Schweizer Kanton Tessin fahndet nach Obernheimer Verwandten eines verstorbenen Luganers – es gibt etwas zu erben.
Die Mail wäre um ein Haar als nur allzu durchsichtiger Phishing-Versuch gelöscht worden, aber dann beschloss unsere Redaktion doch, der Sache nachzugehen: Das „studio legale e notarile Cereghetti & Partner“, Anwaltskanzlei und Notariat in Lugano, erkundigte sich nach den Modalitäten einer Publikation in der deutschen Tageszeitung. Thema sei die „Suche nach den Erben einer verstorbenen Person, deren Mutter aus Obernheim (Deutschland) stammt“. Der Text, um den es gehe, sei als Anhang beigefügt.