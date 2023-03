1 Eine Streifenbesatzung erwischte einen Mann am Montagabend in Oberkirch gleich zwei Mal hintereinander betrunken am Steuer seines Wagens. Foto: Gentsch

Ein Mann hat sich am Montagabend in Oberkirch gleich zwei Ermittlungsverfahren eingehandelt.Nachdem ihn die Polizei betrunken am Steuer erwischt und nach Hause gebracht hatte, stieg der Mann erneut ins Auto – und wurde noch mal erwischt.









Zunächst war der 32-Jährige laut Polizei am Montag gegen 18.30 Uhr beim Einparken auf dem Parkplatz eines Supermarkts mit seinem Wagen gegen einen abgestellten Pkw gestoßen. Das verursachte einen Schaden von rund 2000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme mussten die Beamten feststellen, dass der 32-Jährige offenbar mit mehr als zwei Promille am Steuer gesessen haben musste. In der Folge wurde er zu einer Blutentnahme in eine Klinik begleitet. Die Beamten behielten seinen Führerschein ein und untersagten ihm die Teilnahme am Straßenverkehr vorläufig. Anschließend wurde er nach Hause gebracht.

Gleiche Streifenbesatzung erwischt Mann noch einmal

Nur wenig später erwischte die gleiche Streifenbesatzung den Mann erneut am Steuer seines Wagens – nunmehr mit rund 2,5 Promille im Blut. Offenbar hatte er sein Fahrzeug vom Parkplatz abgeholt, was ihm eine Blutentnahme und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr einbrachte. Darüber hinaus wurden auch die Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt, um weitere Fahrten zu unterbinden.