Kurioser Fall in Mahlberg: Jugendliche brechen in Wohnwagen ein und stellen sich dann der Polizei

Jugendliche brechen in Wohnwagen ein und stellen sich dann der Polizei

1 Die Polizei übergab die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten. (Symbolfoto) Foto: stock.adobe Nachdem drei Jugendliche von der Wohnwagenbesitzerin erwischt wurden und flüchteten, plagte sie wohl das schlechte Gewissen.







Drei Jugendliche haben sich am Mittwoch zwischen 16 und 18 Uhr unbefugt Zutritt in einen Garten und in einen dort abgestellten Wohnwagen verschafft. Darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung. Im Inneren des Fahrzeugs wurde ein Holzschrank aufgebrochen. Die Besitzerin kam zum Grundstück und konnte erkennen, wie das Trio aus dem Wohnwagen kam und über einen Zaun flüchtete, heißt es weiter.