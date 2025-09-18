Kurioser Fall in Mahlberg: Jugendliche brechen in Wohnwagen ein und stellen sich dann der Polizei
Die Polizei übergab die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten. (Symbolfoto) Foto: stock.adobe

Nachdem drei Jugendliche von der Wohnwagenbesitzerin erwischt wurden und flüchteten, plagte sie wohl das schlechte Gewissen.

Drei Jugendliche haben sich am Mittwoch zwischen 16 und 18 Uhr unbefugt Zutritt in einen Garten und in einen dort abgestellten Wohnwagen verschafft. Darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung. Im Inneren des Fahrzeugs wurde ein Holzschrank aufgebrochen. Die Besitzerin kam zum Grundstück und konnte erkennen, wie das Trio aus dem Wohnwagen kam und über einen Zaun flüchtete, heißt es weiter.

 

Nachdem die Frau die Polizei informierte, sollen zunächst zwei aus der Gruppe zurückgekommen sein. Bis zum Eintreffen der Polizeistreife war auch der Dritte aus der Gruppe reumütig zurückgekehrt.

Zwei der Jugendlichen im Alter zwischen 13 Jahren und 15 Jahren wurden von den Beamten des Polizeipostens Ettenheim ihren vor Ort gekommenen Müttern übergeben. Der Dritte wurde durch die Polizeistreife nach Hause gefahren. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

