„Dass es im Umfeld eines Golfplatzes schon mal gefährlich werden könnte, lässt sich aufgrund weitfliegender ‚Drives‘ vielleicht erahnen. Dass sich Flughafenbeschäftigte aber auch vor fliegenden Golfschläger in Acht nehmen müssen, fällt eher unter die Kategorie: kurios!“, heißt es in einer Mitteilung.

Laut einer Beschäftigten des an den Flughafen angrenzenden Golfclubs ist aber genau das am Dienstag geschehen. „Ein jugendlicher Nachwuchsgolfer hat in seiner Leidenschaft für diese Sportart offensichtlich so viel Schwung in seinen Abschlag gelegt, dass er am Ende mit leeren Händen dastand“, schreibt die Polizei. In seinem Eifer ist dem Sportler der Golfschläger aus der Hand geglitten und über den Sicherheitszaun auf das Flughafenareal gesegelt.

Das ungewöhnliche Flugobjekt wurde vom Personal geborgen und dem Golfclub übergeben. „Auf Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr wurde aufgrund der geringen Flughöhe verzichtet“, so die Polizei.