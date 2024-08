Die Polizei ist dem Verursacher, der für einen kuriosen Einsatz in Sulz verantwortlich war, auf die Spur gekommen. Ihm droht nun eine mögliche Kostenübernahme wegen der Aufräumarbeiten.

Einen Einsatz der besonderen Art hatte die Feuerwehr Sulz sonntagnachts zu bewältigen, als sie zusammen mit der Straßenmeisterei auf mehren Straßen Getreide entfernte, das dort verloren gegangen war.

Das Polizeipräsidium Konstanz teilt auf Nachfrage unserer Redaktion mit, dass der Sachverhalt polizeilich bekannt sei und durch einen Hinweis in Zusammenarbeit mit der eingesetzten Feuerwehr der Verursacher festgestellt werden konnte.

Lesen Sie auch

Dessen Daten werden an die in den Einsatz involvierten Stellen weitergeben, so dass es möglich ist, zivilrechtliche Ansprüche wie etwa Kostenübernahmen gegen ihn geltend zu machen.