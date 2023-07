Ein 25-Jähriger bricht in einer Gärtnerei in Reutlingen ein, packt seine Beute in eine Tasche – und schläft in einem Gewächshaus ein. Da die Polizei ihn nicht wecken kann, wird der Rettungsdienst gerufen. Die Einzelheiten.

Ein 25 Jahre alter Mann soll am Mittwochabend in eine Gärtnerei in der Burkhardt+Weber-Straße in Reutlingen eingebrochen sein. Bevor er mit seiner Beute flüchten konnte, schlief er allerdings ein.

Wie die Polizei berichtet, war der 25-Jährige offenbar zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr über einen Zaun geklettert und gelangte so auf das Gelände der Gärtnerei. In einem Gewächshaus habe er Mobiliar aufgehebelt und unter anderem Werkzeug, Büromaterial und verschiedene Gebrauchsgegenstände in eine mitgebrachte Tasche gesteckt. Daraufhin schlief er offenbar in dem Gewächshaus ein und wurde von einem Mitarbeiter der Gärtnerei entdeckt. Die Polizei wurde alarmiert.

Die Beamten konnten den 25-Jährigen nicht wecken, deshalb bestand der Verdacht, dass er unter Betäubungsmittel- oder Medikamenteneinfluss stehen könnte. Ein Rettungsdienst wurde hinzugezogen, der den Mann in ein Krankenhaus brachte. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob der Mann für weitere in der Vergangenheit begangene Einbrüche in Reutlingen als Tatverdächtiger in Betracht kommen könnte.