Kurioser Crash in VS

1 Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall am Mittwochmorgen in Villingen. (Symbolfoto) Foto: Patrick Thomas/ Shutterstock

Die Polizei sucht Zeugen zu einem kuriosen Unfall am Mittwochmorgen auf der Zufahrt zur Bundesstraße 33 in Villingen.















Villingen-Schwenningen - Eine 21-jährige fuhr, vom Kopsbühl kommend, gegen 7.45 Uhr mit einem schwarzen BMW 520d an die Auffahrt zur B 33/Villingen-Süd. Dort wollte sie in Richtung B 33/Villingen-Mitte abbiegen, hielt jedoch zunächst an der Einmündung an.

Der Fahrer eines nachfolgenden weißen Kleinwagens fuhr daraufhin auf den BMW der Frau auf. Die 21-Jährige fuhr trotzdem ohne anzuhalten auf die Bundesstraße auf, ebenso wie der bislang unbekannte Fahrer des Kleinwagens.

Schaden am Auto beträgt rund 1000 Euro

Erst als der Fahrer des Kleinwagens an der Abfahrt Villingen-Nord die Bundesstraße verließ, registrierte die junge Frau, dass sie in einen Auffahrunfall verwickelt und dadurch an ihrem Auto ein Heckschaden in Höhe von rund 1000 Euro entstanden war.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Vorfalls, insbesondere auch den Fahrer des weißen Kleinwagens. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07721/601-0 zu melden.