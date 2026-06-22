Eiskalt, aber beliebt: Rund 3.000 Menschen sind in Australien nackt in einen Fluss gesprungen - und haben den kürzesten Tag des Jahres gefeiert. Worum geht es bei dem Brauch?
Hobart - Der kürzeste Tag des Jahres wird in Hobart traditionell nicht mit Tee und Wolldecke gefeiert, sondern mit einem kollektiven Sprung ins eiskalte Wasser – und zwar splitterfasernackt. Bei vier Grad Lufttemperatur und rund zwölf Grad kaltem Wasser haben sich in der Hauptstadt des australischen Bundesstaates Tasmanien wieder Tausende Menschen textilfrei in den River Derwent gestürzt.