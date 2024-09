Kurioser Betrugsversuch in Aldingen: Warum ein Senior Wertgegenstände in einen Kochtopf legen sollte

In Aldingen ist der Polizei vergangene Woche ein Betrüger ins Netz gegangen, der versuchte, als falscher Polizeibeamter einen 69-jährigen Mann zu täuschen. Dies teilten das Polizeipräsidium Konstanz und die Staatsanwaltschaft Rottweil in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Der 69-Jährige erhielt zunächst mehrere Anrufe von vermeintlichen Polizisten, die ihn über einen angeblichen Einbruch in der Nachbarschaft informierten. Sie behaupteten, die Täter seien bereits festgenommen worden und man benötige seine Hilfe, um weitere Einbrecher zu fassen.

Die Betrüger erklärten, dass sie mit einem technischen System in der Lage seien, Geldscheine sowie Gold- und Silbergegenstände aufzuspüren. Um diese „Strahlung“ zu blockieren, solle der Mann alle seine Wertgegenstände in einen Kochtopf legen und an einem vereinbarten Ort deponieren.

Schnelles Handeln des Opfers führt zur Festnahme in Aldingen

Der 69-Jährige ließ sich jedoch nicht täuschen und informierte umgehend die Polizei, ohne dass die Betrüger Verdacht schöpften. In weiteren Gesprächen forderten die Täter den Mann auf, den Kochtopf mit den Wertgegenständen an einem bestimmten Ort abzulegen. Als ein 21-jähriger Mann den Kochtopf abholen wollte, schlug die Polizei zu. Der Festgenommene leistete heftigen Widerstand, sodass dabei laut der Pressemitteilung zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden.

Haftbefehl gegen den 21-jährigen Betrüger erlassen

Die Staatsanwaltschaft Rottweil beantragte beim Amtsgericht Rottweil Haftbefehl gegen den 21-Jährigen, der noch am Donnerstagmittag nach Vorführung vor dem Haftrichter in Vollzug gesetzt wurde. Der junge Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht und muss sich nun wegen des versuchten Betrugs verantworten.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Rottweil dauern an. Die Behörden warnen weiterhin vor der Betrugsmasche falscher Polizeibeamter und appellieren an die Bürger, bei verdächtigen Anrufen umgehend die Polizei zu verständigen.