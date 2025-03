Was macht eigentlich ein Aufräumcoach?

Kurioser Beruf in Freudenstadt

1 Angela Keller aus Freudenstadt ist Aufräum- und Minimalismuscoach. Foto: Carolin Schöffler

Was für andere die reinste Qual ist, machte sie zu ihrem Beruf. Angela Keller aus Freudenstadt ist Aufräumcoach. Wie sie dazu kam und was sie in ihren Coachings schon alles erlebt hat, erzählt sie im Interview.









Aufräumen, sortieren, ordnen – für andere Folter, für sie Hobby und Beruf. Die Freudenstädterin Angela Keller ist Aufräum- und Minimalismuscoach. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt sie, was so ein Aufräumcoach eigentlich genau macht und was Sie dabei schon alles erlebt hat.