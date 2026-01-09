Kurioser Beruf in Eutingen: Selbst in die handgefärbte Wolle verliebt

Die Eutingerin Annette Krupka färbt hauptberuflich Garne. Als Solo-Selbständige kommt sie über die Runden, muss aber derzeit kämpfen.
In einer Zeit, in der viele Produkte industriell gefertigt und weltweit standardisiert sind, wächst zugleich die Sehnsucht nach Individualität, Handwerk und Authentizität. Genau hier setzt die Handfärberei Locoporella aus Eutingen-Rohrdorf an – ein Name, der in der Strick- und Häkelwelt für außergewöhnliche Farben, hochwertige Fasern und liebevolle Handarbeit steht.