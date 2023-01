Kuriose Spritztour in Villingen

1 Die Villinger Polizei ließ die Aufsitzreinigungsmaschine abschleppen, nachdem der junge Mann sie in der Nähe des Gymnasiums am Romäusring abstellte. Foto: Eich

Ein junger Mann kurvt mit einer Aufsitzreinigungsmaschine nachts durch Villingen und sorgt für viel Aufsehen. Nun ist klar, woher er das Gerät hatte.















Villingen-Schwenningen - Diese Nachricht sorgte für Aufsehen und Schmunzeln: In der Nacht auf Dienstag wurde ein junger Mann gefilmt, wie er mit einer Aufsitzreinigungsmaschine durch die Villinger Innenstadt fährt.

Laut hupend zog er die Aufmerksamkeit von Anwohnern und Passanten auf sich – das Video der kuriosen Spritztour wurde auf der Instagram-Seite des Schwarzwälder Boten zehntausendfach abgerufen. Die ungewöhnliche Fahrt endete allerdings in der Ringanlage in der Nähe des Gymnasiums am Romäusring.

Großes Rätsel: Wem gehört die Maschine?

Denn dort ging dem Fahrer offenbar der Saft aus. Zeugen hatten noch beobachtet, wie er daraufhin grinsend in Richtung Färberstraße gelaufen ist. Die Polizei fand das Gefährt schließlich ohne Schlüssel auf dem Gehweg.

Das große Rätsel war – neben der Identität des Fahrers – woher denn die Aufsitzreinigungsmaschine der Marke Hako überhaupt stammt. Entsprechende Ermittlungen der Polizei bringen nun Licht ins Dunkel, wie deren Sprecher Dieter Popp auf Anfrage unserer Redaktion erklärt.

Maschine stand frei zugänglich im Parkhaus

"Die Aufsitzreinigungsmaschine gehört in das Parkhaus der Neuen Tonhalle", erklärt der Polizeisprecher. Besitzer ist der Parkhausbetreiber, die Park Service Hüfner GmbH. Deren Angaben zufolge war das Gerät im Parkhaus auf einer frei zugänglichen Fläche abgestellt worden.

Demnach kurvte der junge Mann von der Neuen Tonhalle in der Bertholdstraße bis zur Ringanlage mit dem Gefährt umher, ehe die Spritztour endete. Die Polizei ließ die Maschine daraufhin abschleppen und zum Revier bringen. Dort wird der Parkhausbetreiber die Putzmaschine zeitnah wieder abholen.

Glück gehabt: Es liegt keine Straftat vor

Übrigens: Eine Straftat liegt laut Popp nicht vor. "Die Maschine wurde nicht beschädigt", so der Polizeisprecher. So bleibt es bei einer folgenlose und vor allem kuriosen Spritztour, die für einige Lacher in der Stadt gesorgt hat.