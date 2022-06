1 Zur Marschprobe trifft sich die Jugendkapelle mit Dirigent Johannes Nikol am Sonntag und zieht durch die Straßen und Gassen. Foto: Siegmeier

Seltsam? Erklingt da am Sonntagnachmittag der Altjägermarsch in den Rottweiler Gassen? Was es damit auf sich hatte.















Rottweil - So mancher staunte am Sonntagnachmittag, als plötzlich der Altjägermarsch in Rottweils Gassen erklang. Und das bei 28 Grad.

Nein, die Rottweiler feierten keine Sommerfastnacht, die Jugendkapelle hatte sich zur Marschprobe getroffen, galt es doch, sich auf den Besuch des Rutenzugs anlässlich des Jugendfestes im schweizerischen Brugg vorzubereiten.

Am Mittwoch wird die Jugendkapelle in Rottweils Partnerstadt reisen, und bis dahin soll beim Marschieren und gleichzeitigen Musizieren alles perfekt funktionieren. Gemeinsam mit Dirigent Johannes Nikol wurde also ausgiebig geübt.

Am Probelokal in der Johanniterstraße ging es los. Und als plötzlich bei 28 Grad der Altjägermarsch erklang, öffnete sich doch so manches Fenster, aus dem ein verwundertes Gesicht lugte. Doch so, wie es aussah hatten die Anwohner und auch die Passanten in der Innenstadt ihre Freude an der spontanen musikalischen Unterhaltung. Und die jungen Musiker sind jetzt fit für ihren großen Auftritt beim Jugendfest in der Partnerstadt.