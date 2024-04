1 Im vergangenen Jahr bekamen 7600 Windräder in Deutschland keine EEG-Förderung mehr. Mehr als 400 wurden deshalb stillgelegt. Foto: /Stephan Leyk

Jede Kilowattstunde grün erzeugter Strom ist notwendig für die Energiewende – doch in Karlsruhe ist jetzt eine funktionierende Anlage zwangsabgeschaltet worden. Wie kann das sein?









Thomas Müllerschön und seine Frau Ute sind Pioniere der Energiewende, im Jahr 1997 hat das mittlerweile pensionierte Ehepaar das erste Windrad in der Rheinebene aufgebaut und bis vor wenigen Tagen betrieben, also 27 Jahre lang. Doch jetzt ist Schluss. Die Stadtwerke Karlsruhe haben den beiden, die bis 2012 das Hofgut Maxau bewirtschaftet haben, einige Jahre lang für die SPD im Karlsruher Gemeinderat saßen und auch sonst ehrenamtlich überaus engagiert sind, mitgeteilt, dass sie monatlich 1100 Euro Strafe zahlen müssten, sollten sie weiter Strom ins öffentliche Netz einspeisten. Seither steht das Windrad am Hofgut, das direkt am Rhein liegt, still.