Kuriose Flucht bei Elgersweier: Diebe fahren mit geklautem Auto – und dann auf dem Fahrrad davon

Diebe fahren mit geklautem Auto – und dann auf dem Fahrrad davon

1 Die Offenburger Polizei ermittelt nach dem Einbruch in Elgersweier (Symbolfoto). Foto: Carsten Rehder/dpa Eine abenteuerliche Flucht legten Unbekante nach einem Einbruch im Offenburger Ortsteil Elgersweier hin. Nach einem Unfall mit dem Auto ging es auf dem Rad weiter.







Link kopiert



Gleich mehrere Delikte unbekannter Täter in der Nacht auf Dienstag beschäftigen die Polizei. In der Kinzigtalstraße sollen die Täter kurz vor 3 Uhr einen unverschlossenen, schwarzen Skoda aus einem Hinterhof entwendet haben. Des Weiteren hätten sie sich über die Garage und Keller Zutritt zu weiteren Räumlichkeiten verschafft, heißt es in der Mitteilung. Die entwendeten Gegenstände sollen sie in das Fahrzeug gebracht haben.