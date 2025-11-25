Kuriose Flucht bei Elgersweier: Diebe fahren mit geklautem Auto – und dann auf dem Fahrrad davon
Die Offenburger Polizei ermittelt nach dem Einbruch in Elgersweier (Symbolfoto). Foto: Carsten Rehder/dpa

Eine abenteuerliche Flucht legten Unbekante nach einem Einbruch im Offenburger Ortsteil Elgersweier hin. Nach einem Unfall mit dem Auto ging es auf dem Rad weiter.

Gleich mehrere Delikte unbekannter Täter in der Nacht auf Dienstag beschäftigen die Polizei. In der Kinzigtalstraße sollen die Täter kurz vor 3 Uhr einen unverschlossenen, schwarzen Skoda aus einem Hinterhof entwendet haben. Des Weiteren hätten sie sich über die Garage und Keller Zutritt zu weiteren Räumlichkeiten verschafft, heißt es in der Mitteilung. Die entwendeten Gegenstände sollen sie in das Fahrzeug gebracht haben.

 

Im Anschluss flohen die Diebe ohne eingeschaltetem Licht und mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ortenberg. Bei ihrer Flucht sollen sie über einen Kreisverkehr gefahren sein. Anschließend gerieten mit dem geklauten Wagen auf eine Verkehrsinsel und kollidierten mit einem Verkehrszeichen.

Ermittler suchen nach Zeugen

Die Täter setzten laut Polizei daraufhin ihre Flucht mit einem Fahrrad, welches in dem verunfallten Auto transportiert worden sein soll, in Richtung Ortenberg fort.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07808/9 14 80 beim Polizeiposten Hohberg zu melden.

