Kuriose Flecken in Unterdigisheim

1 Die großen hellen Wasserflecken in der Stützmauer in Unterdigisheimrühren daher, dass der Spritzbeton zeitlich versetzt aufgebracht wurde – wobei wohl eine andere Beton-Zusammensetzung gewählt wurde, war beim Ortsbegang zu erfahren. Foto: Stadt Meßstetten

Bei der Stützmauer „Appental-/Buchstraße“ drückt das Wasser vom Hang aus durch – was für eine unschöne Optik sorgt. Mögliche Lösungen hierzu, ein Besuch des Blickle-Areals und nachträgliche Ehrungen waren Thema beim Ortsbegang in Unterdigisheim









An sich scheint die Bürger im kleinsten Meßstetter Stadtteil kaum der Schuh zu drücken. Das zeigte sich auch wieder in diesem Jahr an der kleinen Wunschliste von Ortsvorsteher Alexander Maurer, die er im Vorfeld der Haushaltsberatungen 2025 vorlegte.