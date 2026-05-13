Kuriose Ermittlungen: Autofahrer streamte den eigenen Unfall live ins Netz

1 Ein Autofahrer soll seinen Unfall live im Steam ins Netz übertragen haben.(Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa Betrunken, zu schnell und dann auch noch live: Ein Autofahrer hat seinen eigenen Unfall gefilmt. Wie die Polizei den Fall aufklärt.







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Abstatt - Ein betrunkener Autofahrer hat der Polizei viel Arbeit abgenommen und einen Unfall bei Abstatt nahe Heilbronn (Baden-Württemberg) live ins Netz übertragen. Der Mann soll am Montagabend betrunken und viel zu schnell unterwegs gewesen sein, als er auf einem Feldweg neben der Landstraße die Kontrolle über seinen Kleintransporter verlor, durch eine Böschung schoss und an einem Hang stehenblieb.