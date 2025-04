Kuriose Entdeckung in Zimmern: Grundstück beim Rathaus wird auf ebay verkauft

Neue Passbildregeln ab 1.Mai Was Bürger in Rottweil wissen müssen

Ab 1. Mai gilt auch in Rottweil: Wer einen Ausweis beantragen will, braucht ein digitales, biometrisches Passfoto mit QR-Code. Was das für Bürger, Fotostudios und die Stadtverwaltung bedeutet, haben wir uns angeschaut.