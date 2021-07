1 Im Amtsgericht Balingen wurde verhandelt. Foto: Maier

"Es kann der Frömmste nicht in Frieden bleiben, wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt", wusste schon Friedrich Schiller in seinem "Wilhelm Tell". Das hat auch heute noch Gültigkeit, wie eine Verhandlung vor dem Balinger Amtsgericht am Donnerstag zeigte.

Balingen - Seit geraumer Zeit hat eine heute 44-jährige Hechingerin Streit mit dem Nachbarn ihrer in Balingen lebenden Mutter. Begonnen hatte alles mit einer Händelei um einen Parkplatz, im Laufe der Zeit kam es immer wieder sowohl zu verbalen als auch körperlichen Übergriffen.

Im Juni vergangenen Jahres gerieten die Streithähne erneut aneinander. Auslöser war ein abgesägter Ast, den der Mann auf den Stellplatz gelegt haben soll, auf dem die Frau bei ihren Besuchern bei der Mutter zu parken pflegte. Vom Fenster aus habe die Frau daraufhin den Mann beleidigt, ihn als "Schwuchtel" tituliert. So lautete zumindest der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, denn der Mann hatte daraufhin eine Anzeige erstattet.

Die angeklagte Frau gab vor Gericht jedoch einen andere Version der Geschehnisse wieder. Obszöne Gesten habe der Mann ihr gegenüber gemacht, sie als "dumm" bezeichnet. "Komm runter" habe der Mann gerufen. "Aber nicht so laut wie ich", räumte sie ein. Keineswegs habe sie den Nachbarn als schwul bezeichnet, vielmehr habe sie gesagt: "Du bist ein Schwächling." Als Zeugin berief sie ihre zwölfjährige Tochter, die wortgenau die Aussagen ihrer Mutter zu diesem Tag wiedergab.

Vor Gericht gab der Nachbar an, dass die Frau stets aggressiv und beleidigend ihm gegenüber sei, ihm einst vorgeworfen habe, ihr Vogelfutter zu stehlen. "Dabei esse ich doch gar kein Vogelfutter." Seine Kinder würden nicht mehr im Freien spielen wollen, "wegen dem Monster".

Den ominösen Ast habe er an besagtem Junitag an eine Wand gelehnt und sei dann zur Arbeit gegangen. Wer ihn auf den Parkplatz bugsiert habe, wisse er nicht. Vielmehr habe die Angeklagte den Ast dann in sein Kräuterbeet geschmissen.

Die Angeklagte zeichnete sich vor Gericht dadurch aus, dass sie sowohl den Zeugen als auch der Richterin permanent ins Wort fiel und ständig erklärte, dass sie sowieso nicht fair behandelt werde. Sie sah sich vielmehr selbst als das Opfer. "Ich weiß nicht, ob ich heute Gerechtigkeit kriege. Gott soll ihn strafen", meinte sie im Hinblick auf den Nachbarn

Irgendwann hatte selbst die Richterin die Faxen dicke. "Ich habe jetzt die Schnauze voll", platzte ihr die Hutschnur. Sie drohte der redseligen Frau schließlich ein Ordnungsgeld an.

"Wir haben es hier mit verschiedenen Wahrheitsauffassungen zu tun", lautete das Fazit der Richterin. Sie bot an, das Verfahren gegen eine Geldauflage von 300 Euro einzustellen, was sowohl die Staatsanwältin als auch die Angeklagte – unter längerem Protest – schließlich akzeptierten.

Das Geld geht an den Tübinger Verein zur Förderung krebskranker Kinder.