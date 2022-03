1 Ein Rottweiler Narr mit den Farben der Ukraine an der Stange. Foto: Schnekenburger

Da sollte man meinen, die Fasnet ist für dieses Jahr endgültig vorbei, da tut sich ein neuer Narrenstreich auf: Die Polizei prüft aktuell eine Anzeige gegen den Rottweiler Narrensprung. Dieser sei politische Versammlung gewesen.















Rottweil - Der Rottweiler Narrensprung war in diesem Jahr in mehrfacher Hinsicht etwas Besonderes: Es war wohl die größte närrische Veranstaltung, die angesichts des Corona-Wirrwarres zuvor überhaupt stattfand, er fand deshalb erstmals in abgespeckter Form statt – und der Angriff auf die Ukraine kurz zuvor hatte weitere Fragen hinsichtlich der Durchführung aufgeworfen.