Kurios in Epfendorf: Wie lange sollten Fasnetsbändel eigentlich hängen?

Es ist auch eine Woche nach Aschermittwoch noch schön bunt über den Straßen in Epfendorf. Foto: Otto Es flattert bunt im Frühlingswind. Und irgendwie passt das Bild nicht mehr so richtig? In Epfendorf hängen noch die Fasnetsbändel über der Straße.







Beim Durchfahren durch den Ort am Mittwoch, an dem seit langem mal wieder die Sonne vom blauen Himmel scheint, fällt es plötzlich auf: Was flattert denn da noch über der Straße? Fasnetsbändel?Nun, stören tut dieser Umstand natürlich niemanden, ein kleines bisschen kurios ist es dann aber doch – so eine Woche nach dem Aschermittwoch. Traditionell werden da nämlich, mit dem Beginn der Fastenzeit, in den meisten Orten die Bändel abgehängt.