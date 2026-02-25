Kurios in Epfendorf: Wie lange sollten Fasnetsbändel eigentlich hängen?
Es ist auch eine Woche nach Aschermittwoch noch schön bunt über den Straßen in Epfendorf. Foto: Otto

Es flattert bunt im Frühlingswind. Und irgendwie passt das Bild nicht mehr so richtig? In Epfendorf hängen noch die Fasnetsbändel über der Straße.

Beim Durchfahren durch den Ort am Mittwoch, an dem seit langem mal wieder die Sonne vom blauen Himmel scheint, fällt es plötzlich auf: Was flattert denn da noch über der Straße? Fasnetsbändel?Nun, stören tut dieser Umstand natürlich niemanden, ein kleines bisschen kurios ist es dann aber doch – so eine Woche nach dem Aschermittwoch. Traditionell werden da nämlich, mit dem Beginn der Fastenzeit, in den meisten Orten die Bändel abgehängt.

 

Werbemaßnahme fürs Ringtreffen?

Immerhin: Hinter jeder Tradition steckt jede Menge ehrenamtliches Engagement. Da kann’s im Zweifelsfall auch  mal länger dauern. Und am Samstag war das Wetter nicht gerade für Arbeitseinsätze geeignet. Oder bleiben die Bändel vielleicht als „Werbemaßnahme“ gleich hängen bis zum großen Ringtreffen und dem 100-jährigen Bestehen der Zunft im Januar 2027?

In der Region dürfte Epfendorf zumindest aktuell ein Alleinstellungsmerkmal haben. Die Bändel erfüllen immerhin einen „guten Zweck“ und sorgen beim ein oder anderen für ein Schmunzeln.

 