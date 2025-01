Gefängnisbaustelle in Rottweil Lichtverschmutzung durch die JVA-Baustelle?

Die Baustelle der neuen JVA in Rottweil lockt nachts mit einem hellen Lichterschauspiel Schaulustige an. Doch handelt es sich bei der Baustellenbeleuchtung womöglich um Lichtverschmutzung, die das Leben in der angrenzenden Natur beeinträchtigt?