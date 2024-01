Kurios: Fluggäste wollen Gold im Rektum schmuggeln

1 Die beiden Schmuggler wurden am Flughafen der indischen Millionenmetropole Lucknow festgenommen. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

In Indien werden immer wieder Goldschmuggler aufgegriffen. In diesem Fall wurden die Kriminellen in ihrer Methode sehr kreativ.









Link kopiert



Neu Delhi - Im Rektum und in einer Kaffeemaschine wollten zwei Fluggäste illegal Gold nach Indien bringen. Die beiden Schmuggler, die unabhängig voneinander unterwegs waren, hatten insgesamt 3,5 Kilogramm des Edelmetalls im Wert von rund 20 Millionen Rupien (etwa 217.000 Euro) dabei, wie die "Hindustan Times" unter Berufung auf örtliche Behörden berichtete. Sie seien am Wochenende aus Dubai kommend am Flughafen der indischen Millionenmetropole Lucknow festgenommen worden.