Kurhaus in Freudenstadt

1 Auf dem Platz vor dem Kurhaus wurde der Sockel der Büste gefunden. Foto: Beyer

Unbekannte Täter haben während der Abi-Feier im Kurhaus in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Büste von Theodor Heuss gestohlen. Die Polizei ermittelt.















Freudenstadt - Schon seit Tagen kursieren in Freudenstadt Gerüchte, dass es während der Abi-Feier am Freitagabend im Kurhaus zu Vandalismus gekommen ist. Nun hat sich Oberbürgermeister Julian Osswald auf Nachfrage unserer Redaktion zu den Gerüchten geäußert.

"Irgendjemand hat die Theodor-Heuss-Büste aus dem Boden gerissen", berichtet Osswald. Eigentlich stehe die Büste im Erdgeschoss des Kurhauses. "Die hat am Morgen auf einmal gefehlt." Zunächst sei nur der Sockel auf dem Platz vor dem Kurhaus am Eingang der Tiefgarage gefunden worden.

Passanten finden durch Zufall den Kopf

Erst im Verlauf des Tages sei der präsidiale Kopf von einem Passanten im Park Courbevoie entdeckt worden. "Der Kopf ist derzeit bei der Polizei", erklärt Osswald. "Die Ermittlungen laufen." Denn noch sei nicht klar, wer für den Vandalismus verantwortlich ist. "Es ist überhaupt nicht gesagt, dass das Abiturienten waren", betont der OB. Der Vorfall habe sich zwar im Verlauf der Abi-Feier ereignet, zu dieser seien aber auch andere Gäste dazugestoßen.

Polizei stellt Büste sicher

Auch die Polizei will auf Nachfrage unserer Redaktion nicht alle Feiernden unter Generalverdacht stellen. Aktuell werde noch ermittelt und verschiedenen Hinweisen nachgegangen. Derzeit gehe es noch darum, den Personenkreis festzustellen, der für die Tat in Frage komme. Genaueres will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.

Spurensicherung prüft verschiedene Optionen

Auch die von der Polizei sichergestellte Büste könnte Hinweise auf die Täter geben. Derzeit wägt die Spurensicherung laut Auskunft der Polizei noch ab, welche Spuren ausgewertet werden können. Denkbar sei die Suche nach Fingerabdrücken. Aber auch DNA-Spuren könnten – zumindest theoretisch – verwendet werden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber darum, sich beim Polizeirevier in Freudenstadt zu melden unter Telefon 07441/53 60.