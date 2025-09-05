Kurhaus Bad Herrenalb: Wird sich noch ein Pächter finden?

Zum 1. Juni wurde ein neuer Pächter für das Kurhaus in Bad Herrenalb gesucht. Doch noch immer wurde niemand gefunden. Wie wird die Suche weitergehen?
Bereits im Dezember vergangenen Jahres beauftragte der Bad Herrenalber Gemeinderat die Verwaltung mit der Ausschreibung zur Suche eines Pächters für den Gesamtbetrieb des Kurhauses – bisher ohne Erfolg. Ursprünglicher Plan war es, bis zum 1. Juni einen gefunden zu haben. Die gesamtwirtschaftliche Situation und die Haushaltslage der Siebentälerstadt waren ausschlaggebend, dass ein Pächter gesucht wird.