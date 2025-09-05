Kurhaus Bad Herrenalb: Wird sich noch ein Pächter finden?

Zum 1. Juni wurde ein neuer Pächter für das Kurhaus in Bad Herrenalb gesucht. Doch noch immer wurde niemand gefunden. Wie wird die Suche weitergehen?

Bereits im Dezember vergangenen Jahres beauftragte der Bad Herrenalber Gemeinderat die Verwaltung mit der Ausschreibung zur Suche eines Pächters für den Gesamtbetrieb des Kurhauses – bisher ohne Erfolg. Ursprünglicher Plan war es, bis zum 1. Juni einen gefunden zu haben. Die gesamtwirtschaftliche Situation und die Haushaltslage der Siebentälerstadt waren ausschlaggebend, dass ein Pächter gesucht wird.

Konzertmuschel und der Trinkpavillon

Verpachtet werden soll also das 1890/1891 erbaute und teilweise denkmalgeschützte Kurhaus (Außenfassaden und Walmdach), das mehrfach (1985, 2010/2011, 2016/2017) saniert wurde. Dazu gehören sämtliche Innensäle und -räume, das Mobiliar, die technische Ausstattung sowie die Außenbereiche Nord- und Südterrasse, die Konzertmuschel und der Trinkpavillon.

Was muss der Pächter mitbringen?

Bereits damals stand fest, dass vom künftigen Pächter ein Veranstaltungskonzept erwartet wird, um das Kurhaus als Veranstaltungsort zu erhalten. Darüber hinaus brauche es „ein gastronomisches Konzept, das sowohl das Catering bei Events im Kurhaus als auch die Fortführung des Restaurants beinhaltet“.

Auch die Eventplanung solle der künftige Pächter übernehmen. Besonderen Verhandlungsbedarf gebe es wohl vor allem auch, was die öffentliche Toilette und den vorderen Foyerbereich angeht, wie bereits im Januar dieses Jahres bewusst war.

Der Vertrag solle letztlich eine Mindestlaufzeit von fünf Jahren haben – mit einer Verlängerungsoption auf zehn Jahre. Ursprünglich hätten Unterlagen bis Ende Februar eingereicht werden dürfen. Im April hieß es weiter vonseiten des Bürgermeisters Klaus Hoffmann, dass es einige Besichtigungen gegeben habe.

Weitere Ausschreibung?

Nun hat unsere Redaktion erneut nach dem aktuellen Stand gefragt. Stadtoberhaupt Hoffmann weiß zu berichten, dass sich aus den Gesprächen der ersten Monate – mitunter auch mit Brauereien – „nichts Konkretes ergeben hat“. In den vergangenen Wochen habe man allerdings „einige ernsthafte Anfragen erhalten“.

Gespräche mit den möglichen Interessenten wird es noch geben. Im April stand auch noch eine weitere Ausschreibung im Raum, sollte sich kein Pächter finden lassen. Möglicherweise erübrige diese sich aber, nachdem die Gespräche geführt worden seien.

Was hat die Pächtersuche erschwert?

Hoffmann weiß, dass die Gastronomie „mit gestiegenen Kosten und einer gewissen Zurückhaltung der Kunden“ kämpft. Diese Lage habe sich noch nicht entspannt und erschwert die Suche.

Was geschieht mit dem Kurhaus in der Zwischenzeit?

Das Kurhaus wird aktuell für das Tanzen im Kurhaus und Sonntagskonzerte genutzt, erklärt der Rathauschef. Es gäbe auch immer wieder Mietanfragen für Tagungen und Hochzeiten. Allerdings „müssen die Kunden einen Caterer an der Hand haben“.