„Situation ist verdammt ernst“: Kurden demonstrieren in Schwenningen

Gelb-rot-grüne Fahnen, laute Sprechchöre und Verkehrsbehinderungen: In Schwenningen demonstrierten mehrere Hundert Kurden.
Verkehrsbehinderungen am Sonntagnachmittag in Schwenningen – diese eher ungewöhnliche Situation hatte einen besonderen Auslöser: Kurden demonstrierten in Schwenningen und bewegten sich vom Schwenninger Bahnhof über die Alleenstraße zur Stadtmitte. Auf dem Marktplatz schließlich versammelten sich die Demonstranten lauthals – Sprechchöre wurden laut, mit Inbrunst schwenkten manche ihre gelb-rot-grünen Fahnen.