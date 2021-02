Kurbetrieb wird infrage gestellt Königsfeld droht Handlungsunfähigkeit

Trotzdem beanstandete die GPA dieses Vorgehen, das Königsfeld schon 2019 ohne Probleme angewandt hatte. Eine Genehmigung des Haushalts wurde nur unter der Bedingung in Aussicht gestellt, dass man den Verlust aus 2021, 2020 und 2019 aus der vorhandenen Liquidität des Kurorts ausgleicht. Diese Summe beläuft sich auf über 1,7 Millionen Euro. Ursprünglich angedacht war nur ein Ausgleich mit 445.000 Euro für das Jahr 2019.

Die Entscheidung der Behörde habe man mit Überraschung zur Kenntnis genommen, so Link. Zumal die Kommunalaufsicht den Haushalt 2021 mit seinen "massiven Sparanstrengungen" bereits genehmigt hatte.

Die Ansicht der GPA könne man vertreten, allerdings stammten die Vorschriften aus der Zeit vor Corona. Das zwinge künftig dazu, nicht interne Darlehen zu geben, sondern bei externen Anbietern Schulden zu machen. Das sei nicht im Sinne der vom Innenministerium vorgegebenen großzügigen Bewertung. Link wies darauf hin, dass fast alle Kommunen vor ähnlichen Problemen stünden.

So parke man "auf ewig" 2,5 Millionen Euro bei den Kurbetrieben, bemängelte Hans Mack, was Link bestätigte. Auch werde es schwierig, künftig die Mindestliquidität der Gemeinde aufrecht zu erhalten. Die Rücklage sinke von drei auf knapp 1,4 Millionen Euro. Faktisch sei man dann nicht mehr handlungsfähig.

Es wird nun eine Kommission gebildet

Als weitere Konsequenz nannte Link den Zwang, die Kurbetriebe und deren Ausgaben "sehr genau" zu überprüfen. Einen Verlust von 560.000 Euro, gegenüber 300.000 Euro in regulären Jahren, könne man sich nicht auf Dauer leisten. 200.000 bis 250.000 Euro einzusparen sei aber nur möglich, wenn man an die Substanz gehe. Link schlug vor, eine Haushaltsstrukturkommission einzuberufen, bestehend aus je zwei Personen der Wahlvorschläge.

Beim Lesen der Unterlagen hätten sich ihm die Haare aufgestellt, so Bernd Möller. Das habe sich aber in den vergangenen Jahren angekündigt. Die Strukturkommission sehe er als ganz wichtige Sache. An der führt auch nach Meinung von Matthias Weisser kein Weg vorbei. Positiv daran sei, dass man sich selbst hinterfrage. Man dürfe nicht den Teufel an die Wand malen, müsse konstruktiv an die Sache gehen und vielleicht den eigenen Duktus umstellen, so Thomas Fiehn.

Laut Link wird es eine Grundsatzdiskussion geben. Er erklärte, dass von jedem Euro, der im Kurbetrieb ausgegeben wird, 70 Cent subventioniert sind. Eine Erhöhung der Steuern halte er aber für den falschen Weg.

Was die Zusammensetzung der Kommission anging, war Möller der Meinung, dass Sachverstand wichtiger sei als die gleiche Anzahl an Mitgliedern pro Wahlliste. Der Gemeinderat entschied sich zu einer Besetzung mit jeweils zwei Vertretern von Freien Wählern und CDU und jeweils einem von SPD und Grünen, entsprechend dem Anteil der Sitze im Rat.

Der Forderung der GPA stimmte das Gremium notgedrungen zu.