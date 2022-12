1 Das Schwarzwald Parkhotel in Königsfeld – erst kürzlich sollte ein Großteil der Einheiten unter den Hammer kommen. Doch dann wurde die Zwangsversteigerung kurzfristig wieder abgesagt. Foto: Moser

Königsfeld - In einer Zwangsversteigerung hätten am 12. Dezember große Teile des Schwarzwald Parkhotels versteigert werden sollen. Doch der Termin wurde kurzfristig abgesagt. Zur Versteigerung standen 107 der rund 150 Einheiten, die zu der Liegenschaft gehören. Der Grund, dass das Hotel aus so vielen einzelnen Einheiten, die auch einzeln veräußert werden können, besteht in der Geschichte des Gebäude-Komplexes.