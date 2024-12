Der permanente Austausch mit den Gästen, das ist das A und O. Darauf legt Annette Schleicher größten Wert. Seit sieben Jahren ist sie für das Kundenmanagement bei der Kur und Bäder GmbH verantwortlich.

Dafür hat sie viele Mühen auf sich genommen, innovative Ideen weiterentwickelt und umgesetzt, neue Methoden eingeführt und große Ziele anvisiert. „Bei mir dreht sich alles um den Gast.“ Was sich so simpel anhört, ist in der Realität sehr vielschichtig. Immer, wenn eine Anregung, eingeht, wenn es einmal ein Problem vor Ort gibt, kommt die Kundenmanagerin zum Einsatz. Sie lacht: „Man sagt mir nach, ich hätte großes diplomatisches Geschick.“

Seit vielen Jahren dabei

Mehr als ihr halbes Leben arbeitet die heute 50-Jährige bei der Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim. In verschiedenen Funktionen, bis im Jahr 2017 das Beschwerdemanagement neu organisiert wurde. Seither gehen über ihren Tisch, über ihren Computer und über ihr Telefon die Anliegen, die einigen der mehr als 650 000 jährlichen Solemar-Gäste unter den Nägeln brennen.

„Nicht nur Tadel, sondern auch Lob oder Neutrales“, erläutert Annette Schleicher. „Wir sind sehr dankbar für den Input, für die Impulse der Gäste.“ Man versuche Tag für Tag, den Betrieb durch die Kundenbrille zu sehen, jedoch könne es durchaus vorkommen, dass den Gästen Dinge auffallen, die den Mitarbeitenden eben nicht ins Auge stechen. „Und daher sind die Gäste sehr wichtige Zuträger von Informationen.“ Dies geschieht nicht nur durch die direkte Kommunikation, durch Konversationen, sondern über die niederschwelligen Angebote, die dem Gast zur Verfügung stehen.

Fragebögen stehen bereit

Annette Schleicher erklärt: „Es stehen in unseren Einrichtungen – im Foyer des Wellness- und Gesundheitszentrums Solemar, in der Medizinischen Trainingstherapie und etwa in der Tourist-Information – Aufsteller mit Fragebögen bereit, womit uns die Besucher ihr Feedback mitteilen können. Dazu fordern wir sie auch auf.“

Früher waren die Fragebögen mittels Ankreuzmöglichkeiten von zufrieden bis unzufrieden gestaltet. Heute sind die Antwortmöglichkeiten offen. „So gehen uns die wertvollen Zwischentöne nicht verloren“, berichtet die Kundenmanagerin. Wer mag, kann die Anregungen auch über die Website des Solemars einreichen.

Interne Weitergabe und Beantwortung

Annette Schleicher verteilt die Impulse dann intern weiter und antwortet entsprechend. „Für uns ist es sehr wichtig, uns selber zu reflektieren. Wenn wir den Input erhalten haben, müssen wir aktiv werden, damit er nicht in einer Einbahnstraße feststeckt.“ Um zu sehen, was wann in welcher Form im (digitalen) Briefkasten von Annette Schleicher eingegangen ist, hat die Kundenmanagerin eine so genannte „Lob- und Fehlermatrix“ ins Leben gerufen.

Mittels eines Ampelsystems verwertet sie die Anliegen in ihrer Statistik und kann dadurch auch den Zeitraum festmachen, was wann geschehen ist. Diese Informationen verteilt sie in monatlichen Newslettern an die Bereichs- und Teamleiter. In die Statistik fließt auch ein anderes Instrument des Gästefeedbacks ein. Ebenfalls aus Annette Schleichers Ideenfundus stammt der Fragebogen „Ihr Wohlfühlmoment“. „Er wendet den Blick auf das Positiv, erklärt sie.

Die Gäste dürfen hierbei schöne, nette, angenehme, besondere Begegnungen mit den Mitarbeitenden notieren. „Lob ist sehr wichtig zu erwähnen. Die frohen Botschaften können oft Initialzündungen sein und als Motor für Weiteres dienen.“ Und, so gibt Annette Schleicher zu: „Sie sind auch Seelenstreichler für unsere Mitarbeitenden.“

Fragebögen wichtig

Nicht nur nach außen, sondern auch nach innen sind die Fragebögen ein wichtiges Instrument. Die KuBä-Mitarbeiter haben ebenfalls die Möglichkeit, Begebenheiten jedweder Art an Annette Schleicher einzureichen. Zum Alltag gehören der Tagesbericht als Medium nach innen, ein monatlicher Newsletter und Azubi-Unterricht. „Der Qualitätsmanagementbeauftragter der Kur- und Bäder Andreas Hoffmann und ich geben den Auszubildenden einen Einblick, wie sie mit welchen Anliegen umgehen können“, so die Kundenmanagerin.

Servicegedanke an erster Stelle

Der Servicegedanke ist das, was über dem gesamten Kundenmanagement steht. Die Gäste grüßen, sich bedanken, auf die Gäste zugehen, sie ansprechen zählt zu den Grundelementen, die den Mitarbeitern ans Herz gelegt werden. So werden den Auszubildenden und neuen Mitarbeitern Leitfäden zum Umgang mit den Gästen ausgehändigt. Annette Schleicher hat ihn entwickelt. „Wir sensibilisieren die Mitarbeiter im Umgang mit den Kunden. Ihr Ziel beschreibt die Kundenmanagerin so: „Ich will erreichen, dass aus dem Kundenstimmen- Management irgendwann das Zufriedenheitsmanagement wird. Die Maxime wäre Begeisterungsmanagement.“