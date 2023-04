1 Die Rollenrutsche ist eine der Attraktionen im Stadtpark. Foto: Kapitel-Stietzel

Die Rollenrutsche hinuntersausen, Eisenstangen schmieden, mit Specksteinen basteln oder einen Fahrradparcours meistern: Bei den Kinder-Kunst-Spielen im Lahrer Stadtpark war am Mittwoch trotz grauer Wolken einiges los – und die Kinder hatten definitiv Spaß. Heute geht das Programm weiter.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der Himmel ist grau, doch der Spaß ist da: Kaum verwunderlich, denn bei den Kinder-Kunst-Spielen wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Neben Klassikern wie Brettspielen oder Malwerkstätten können die Kleinen auch Samenbomben und Speckstein-Anhänger basteln oder sich sportlich beweisen. Beispielsweise bei der Rollenrutsche, wo die Kinder auf einem Holzbrett mit Haltegriffen einer fließbandähnliche Rampe hinuntersausen. Der Andrang ist am Dienstag groß, die zwei jugendlichen Helfer haben ordentlich zu tun.

Erwin Möring ist einer der zwei Ehrenamtlichen vom Schlachthof, die nicht nur dafür Sorgen, dass es keinen Stau gibt, sondern dass auch alles sicher abläuft. Er bekommt für seine Arbeit 15 Euro am Tag, aber das ist für ihn Nebensache. „Ich mag es auch, hier zu rutschen“, sagt der 14-Jährige, als gerade wieder ein Kind auf die Reise geht. Eigentlich haben sie auch ein Trampolin, aber das bleibt am Dienstag wegen der Nässe unbenutzt, erklärt Erwin.

Eisen auf dem Amboss hämmern

Am Schmiedestand instruiert Michael Kempf die Schweißerbrillen, Handschuhe und Schmiedeschürzen tragenden Kinder, wie sie nicht nur Eisenstangen im Feuer erhitzen, sondern das glühende Eisen danach auf einem Amboss in Form hämmern. „Es ist schon voller gewesen, aber zum Schmieden reicht’s“, so der 50-jährige lachend. Das sei auch gar nicht so schlecht, denn dann hätten die Kinder mehr Zeit zum Schmieden.

Am Stand der Evangelischen Gemeindejugend können die jungen Besucher nicht nur Papierregenbogen basteln, sondern auch zeigen, wie treffsicher sie beim beim „Nadelwurf“sind: Mit an Tischtennisbällen befestigten Stecknadeln kann man Luftballons platzen lassen. Lisa Schlock (14) hilft als Teil des Konfirmations-Programms mit: Es macht ihr Spaß und es sei auch viel los.

Ein Fahrradparcours mit Slalom und Rampen

Ein weiteres Highlight ist der große Fahrradparcours von der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Dinglinger Haus. Dort radeln Kinder durch eine Besenstil-Slalomstrecke samt Rampen. Betreuer Carsten Vogt begleitet die Kleinen gegebenenfalls auch beim Radelabenteuer: „Wenn Kinder noch Unsicherheiten haben, möchte man es trotzdem ermöglichen“, erklärt der 49-Jährige. Er freut sich sehr, „dass total viel los ist, das Angebot wird sehr gut angenommen“.

Morgen geht’s weiter

Eine Stunde vor Schluss, als ein Gewitter kam, leerte sich der Stadtpark vorzeitig. Doch auch heute kann man dort die Kinder-Kunst-Spiele noch von 14 bis 17 Uhr erleben.