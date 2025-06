1 Die ausgezeichneten Schüler mit der Jury bei der Preisverleihung Foto: Stadt Dornstetten Dornstetten hat zum zweiten Mal den Eleonore-Kötter-Preis verliehen. Fünf Schulen hatten sich an dem Kunstwettbewerb beteiligt.







Der Wettbewerb um den Eleonore-Kötter-Preis ging in die zweite Runde und richtete sich an die Schulen in Dornstetten. Die feierliche Preisverleihung mit begleitender Vernissage der prämierten Werke, über die die Stadt in einer Mitteilung berichtet, fand im Rathaus statt. Die Ausstellung kann dort noch bis Ende Juli während der Öffnungszeiten besichtigt werden.