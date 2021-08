Kunstweg in Grüntal

1 Die Initiatoren des Kunstwegs (von links) Gloria Keller, ihr Ehemann Jürgen, Hellmut Treeck und Karin Hirschle freuen sich, dass der Kunstweg in Grüntal erhalten bleibt. Foto: Günther

Grüntal steht auch künftig ganz im Zeichen der Kunst. Denn der eigens für den Kultursommer Nordschwarzwald geschaffene Kunstweg rund um Grüntal und Frutenhof bleibt auch nach dem offiziellen Ende des Kultursommers bestehen.

Freudenstadt-Grüntal - Wie der Verbandsdirektor des Regionalverbands Nordschwarzwald, Matthias Proske, bei der Abschlussveranstaltung bekannt gab, ist sowohl eine Fortsetzung des Kunstwegs als auch eine Aufnahme dieses viel beachteten Projekts in das Jahrbuch des Kreises Freudenstadt vorgesehen.

Einige Details müssen noch geklärt werden

Wie Gloria Keller, die zusammen mit Ehemann Jürgen Keller sowie Karin Hirschle und Hellmut Treeck den rund drei Kilometer langen Grüntaler Kunstweg "Grüntal macht blau" gestaltet und aufgebaut hat, mitteilt, stehen die genauen Modalitäten hierfür noch nicht fest.

Gemeinsam mit Stadtverwaltung und Ortschaftsrat müssten noch zahlreiche Details geklärt werden. Froh sind die Künstler, dass ihr Kunstweg als Dauereinrichtung und Kulturort erhalten bleibt. Klar ist, so Gloria Keller, dass die Exponate zwar stehen bleiben, mit der Zeit aber auch ausgetauscht oder erneuert werden müssen, in welcher Form auch immer.

Außerdem könnte sich Keller verschiedene Möglichkeiten für Veranstaltungen, auch mit eingeladenen Künstlern, am und rund um den Grüntaler Kunstweg vorstellen. Auf den am 15. August beendeten Kultursommer Nordschwarzwald und damit auf das offene Grüntaler Atelier und ihren Kunstweg blicken die vier Künstler höchst zufrieden zurück. Im Offenen Atelier konnten sie mehrere Hundert Kunstinteressierte, die teilweise von weit her kamen, begrüßen. Die Besucherzahl auf dem Kunstweg dürfte noch weit höher gewesen sein.

Auch die durchweg positiven und begeisterten Rückmeldungen der Besucher sind für die vier Künstler Ermutigung und Ansporn zugleich.