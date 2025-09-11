Kunstvoll und detailreich: Wachsstöckel-Ausstellung auf dem Heugaus Fest in St. Georgen

Johannes Schön, ein von den filigranen Wachskünststücken begeisterter Sammler, gibt einen Einblick in seine Kunstsammlung. Eine Sammlung, die über 200 Stücke hinaus geht.

Am kommenden Wochenende findet die dritte Heugaus statt. Es sind wieder viele Attraktionen geplant, dazu gehört auch der „Regionalmarkt“, ein Teil davon wird die Ausstellung von Johannes Schön sein. An Stand 11 kann man die vielen bunten und aufwendig gemachten Zierwachsstöcke anschauen. Zudem kann man sich von einem wahren Experten und Hobby-Sammler reichlich über die Wachsstöcke – ein Wachsstock ist im Grunde eine besondere dünne, früher sehr gebräuchliche Kerzenform – informieren lassen.

Der ehemalige Werkzeugmachermeister im Formenbau präsentiert seine Sammlung in selbstangefertigten Holztruhen. Ein Zierwachsstock hat laut Schön meist einen Wert zwischen 50 und 60 Euro. Von diesen Kunstwerken hat Johannes Schön über 200, und jedes Einzelne hat etwas besonderes. Es ist faszinierend, wie viel Aufwand hinter den Wachsstöckln steckt. Nicht nur das aufwendige Formen, das Verzieren der einzelnen Objekte, fordert große Kunst.

Vor allem im süddeutschen Bereich werden die Kunstwerke noch hergestellt und verkauft. So hat Johannes Schön viele seiner Wachsstöcke am Bodensee oder im Allgäu gefunden, an Flohmärkten seien diese auch oft zu haben.

Ein Geschenk für Braut und Töchter

Der Wachsstock war vom 16. bis ins 19. Jahrhundert ein wertvolles Beleuchtungsmittel, mit einer durchaus langen Brenndauer. Nach der Erfindung des elektrischen Lichts hat man die Zierwachsstöcke als Erinnerungsstücke und Liebesgaben in den Herrgottswinkel als Andenken gestellt. Sie waren zu schön, zum Abbrennen, die Wachsstöcke sind mehr Kunst als Zweck.

An besonderen Tagen wie Hochzeit oder Firmung verschenkte man bunt verzierte Wachsstöcke. Vor allem an Lichtmess wurden Wachsstöcke verteilt. Es war üblich, dass sich die Knechte den Mägden, die für das Aufbetten zuständig waren, mit einem verzierten Wachsstock dankbar zeigten. Im katholisch geprägten süddeutschen Raum hat man an Lichtmess, dem 2. Februar, der Braut oder den Töchtern Wachsstöcke geschenkt. Mit diesen ist man in der dunklen Jahreszeit in die Kirche gegangen, um das Gesangbuch lesen zu können.

Die Sammlung greift weit in die Vergangenheit zurück, das älteste Werk von Johannes Schön ist aus dem Jahr 1872.

Besondere Werke

Alle Wachsstöcke sind auf ihre eigene Art unterschiedlich und individuell. So gibt es verschiedene Formen, ein Wachsstock von Schön hat die Form einer Mitra, der in Gedenken an Papst Benedikt XVI angefertigt wurde. Zu den neueren Werken der Sammlung gehören auch Wachsstöcke, die mit rotem Wachs angefertigt wurden. Roter Wachs sei äußerst selten und schwierig zu bekommen. Auch in den Objekten verbirgt sich manchmal etwas. So gibt es Bücher aus aufgewickeltem Wachs, die sich öffnen lassen. In ihnen sind Figuren, die sehr filigran sind.

Die detailreichen Kunstwerke sind absolute Herzensangelegenheit für Johannes Schön.