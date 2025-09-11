Kunstvoll und detailreich: Wachsstöckel-Ausstellung auf dem Heugaus Fest in St. Georgen

Johannes Schön, ein von den filigranen Wachskünststücken begeisterter Sammler, gibt einen Einblick in seine Kunstsammlung. Eine Sammlung, die über 200 Stücke hinaus geht.
Am kommenden Wochenende findet die dritte Heugaus statt. Es sind wieder viele Attraktionen geplant, dazu gehört auch der „Regionalmarkt“, ein Teil davon wird die Ausstellung von Johannes Schön sein. An Stand 11 kann man die vielen bunten und aufwendig gemachten Zierwachsstöcke anschauen. Zudem kann man sich von einem wahren Experten und Hobby-Sammler reichlich über die Wachsstöcke – ein Wachsstock ist im Grunde eine besondere dünne, früher sehr gebräuchliche Kerzenform – informieren lassen.