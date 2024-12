Kunstverein mittleres Kinzigtal: Eine gut besuchte Gemeinschaftsausstellung in Haslach

1 Martina Dieterle informierte die Besucher gerne über die Inspiration zu ihren Bildern und die Entstehung der Werke. Foto: Aberle

Erstmals wurden die Werke beim Kunstverein Mittleres Kinzigtal nach der Petersburger Hängung angeordnet.









Neue Wege ging der Kunstverein Mittleres Kinzigtal am Wochenende bei der Ausstellung im Haslacher Kloster. Wie Vorsitzende Gabriele Schuller in ihrer Begrüßung ausführte, wurden in Anlehnung an die Petersburger Hängung jeweils mehrere Werke der einzelnen Künstler dicht gedrängt aufgehängt. In Petersburg hingen dabei im 19. Jahrhundert die Werke bis zur Decke, was damals eine gängige Art gewesen sei, Ausstellungen zu gestalten.