1 Manuel do Rosario und die Riege des TV Schiltach wollen gegen den TSV Buttenwiesen einen erfolgreichen Heimwettkampf absolvieren. Foto: Broghammer

Im ersten Heimwettkampf seiner Abschiedssaison erwartet der TV Schiltach den TSV Buttenwiesen am Samstag, 2. Oktober, um 16 Uhr. Zwischen den derzeit Erst- und Zweitplatzierten der 2. Bundesliga Süd wird ein eng umkämpftes Duell erwartet.















Die letzte Begegnung mit dem TSV Buttenwiesen liegt für das Team von TVS-Cheftrainer Jörg Behrend knapp zwei Jahre zurück. Damals setzten sich die Kinzigtäler zum Abschluss ihrer Meistersaison deutlich durch – allerdings sind die Vorzeichen dieses Mal andere. Die Buttenwiesener zeigten wie auch das VEGA Turnteam eine überzeugende Leistung im ersten Wettkampf. Das lässt für den kommenden Samstag auf eine spannende Begegnung schließen.

Gäste aus Bayern haben Vorteile besondersam Boden und Sprung

Vorteile haben die bayrischen Gäste besonders am Boden und Sprung. Bleiben die Schwarzwälder an diesen Geräten allerdings in Schlagdistanz und zeigen zudem eine Leistungssteigerung am Pferd und den Ringen, ist auch hier ein Sieg möglich. Im Endspurt am Barren und Reck ist dann nämlich der badische Gastgeber stärker einzuschätzen. Erwartet wird in jedem Fall ein sehr eng umkämpftes Duell vor stimmungsvoller Kulisse. Die Buttenwiesener haben jedenfalls gezeigt, dass sie in dieser Saison ebenfalls das Potenzial für eine Top-3-Platzierung haben.