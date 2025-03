Der Wettkampf wurde erst am letzten Gerät, Reck, durch dem letzten Turner entschieden. Das war Nico Freuli von der WKG Villingendorf/Rottweil, der Nick Ackermann vom WTG Heckengäu II drei Scorepunkte abnahm, womit das Reck mit 6:5 an die Mannschaft der Trainer Klaus Seifried und Tim Rottler ging. Bis daheim lagen beide Teams gleich auf.

Erleichterung nach Sieg

„Hauptsache gewonnen“, meinte Klaus Seifried zum zweiten Sieg in der, wohl wissend, dass da noch einiges an Luft nach oben ist bei seinen Turnern. Die WKG I konnte zwar wieder verstärkt antreten, doch bei 100 Prozent sind nach überstandener Krankheit einiger noch nicht alle wieder.

Guter Einstand

Wie von Seifried erhofft, konnte seine Riege am Boden mit 4:0 vorlegen. Das Pauschenpferd bleibt das kritische Gerät für die WKG-Turner, ging der Sieg mit 11:1 an den Gast. Lediglich Dorell Verde nahm einen Punkt mit. „Hier haben wir nicht so hohe Ausgangswerte“, weil Klaus Seifried, woran es am „Zittergerät“ lag. Stabile Übungen absolvierte die WKG-Riege am den Ringen (8:6). Nico Freuli und Carl Gabler holten jeweils einen „Vierer“.

WKG knapp vorn

Am Sprung (7:2) konnten die Gastgeber nachlegen, punkteten Carl Gabler (1), Dorell Verde (2) und Nico Freili (4), so dass die Gastgeber mit 20:19 knapp vorn lagen. Der Wettkampf blieb spannend und eng, auch am Barren (4:3) lagen beide Mannschaften nicht weit auseinander. Dann kam es zur Entscheidung am Reck (6:5).

„Bei diesem engen Verlauf war die Besetzung der Geräte von viel Taktik geprägt“, freute sich Klaus Seifried, dass es zu Gunsten der WKG Villingendorf/Rottweil aufging.

Beste Punktesammler

Beste Punktesammler des Wettkampfs waren Nico Freuli und Carl Gabler, die je 12 Scorerpunkte holten. Bester Sechskämpfer wurde zudem Nico Freuli (72.85), Finn Holzer (66.00) wurde Dritter.

„Richtung Klassenerhalt war es enorm wichtig, dass wir gewannen, aber ganz durch sind wir noch nicht“, will man die Zeit bis zum letzten Ligawettkampf nutzen, um an den Übungen zu arbeiten, vielleicht auch noch das ein oder andere Element einbauen. Am 12. April tritt die WKG I beim Turn-Team Staufen I an, die aktuell auf Platz drei stehen.

Kreisliga

WKG Villingendorf/Rottweil III – SV Magstadt 166.30:205.85 (Gerätewertung 0:12). Deutlich musste sich die WKG-Dritte dem routiniertem Team des SV Magstadt geschlagen geben. Der personelle Engpass machte es erforderlich, dass sogar Trainer Klaus Seifried mit an die Geräte ging.

Teilweise fielen die Entscheidungen an den einzelnen Geräten deutlich aus, doch die WKG-Dritte ließ sich nicht entmutigen und kämpfte sich durch, auch wenn das Resultat dann doch deutlich war.

Mit Gabriel Storz (55.75) und Ilias Schäfer (24.10) stellte die Riege von Trainer Daniel Hauser zwei der drei besten Sechskämpfer, wobei Storz an erste Stelle ist. WERTUNGENSprung: 37.90:41.70, Barren: 26.95:40.70, Reck: 20.10:26:95, Boden: 34.45:40:60, Pauschenpferd: 23.50:26.50, Ringe: 23:40;29.40.