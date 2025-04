Kunstturnen: WKG-Erste will im Filstal punkten

1 Der TV Rottweil (Markus Helzer am Reck) erwartet die WKG Villingendorf/Rottweil II zum Heimwettkampf. Foto: Bernd Müller

Von der WKG Villingendorf/Rottweil sind an diesem Wochenende nochmals alle drei Turnriegen im Einsatz. Während die WKG-Erste bei der WKG Turn Team Staufen antritt, kommt es zwischen dem TV Rottweil und der WKG II zum Nachbarschaftsduell.









Link kopiert



Von der WKG Villingendorf/Rottweil sind an diesem Wochenende nochmals alle drei Turnriegen im Einsatz. Während die WKG-Erste bei der WKG Turn Team Staufen antritt, kommt es zwischen dem TV Rottweil und der WKG II zum Nachbarschaftsduell. Die WKG-Dritte tritt bereits am Freitag, 11. April, beim TSV Haiterbach an. VERBANDSLIGA. WKG Turn Team Staufen – WKG Villingendorf/Rottweil I (Samstag, 16 Uhr). Die WKG aus Villingendorf und Rottweil absolviert ihren letzten Wettkampf in der Liga, braucht dazu noch einen Sieg, um entspannt in das Ligafinale nach Ludwigsburg gehen zu können.