Kurzfristig fiel Dorell Verde aus und zudem traf das Team von Trainer Klaus Seifried auf einen Gastgeber, der absolut stark aufgestellt war.

VERBANDSLIGA. WKG Turn Team Staufen – WKG Villingendorf/Rottweil I 44:30 (Gerätewertung 7:5). „So deutlich wie das Ergebnis ausfiel, war der Wettkampf von den Wertungen nicht“, erklärt Klaus Seifried. Ganz entscheidend wirkte sich das Duell an den Ringen aus, das mit 15:0 an die Gastgeber ging. An den anderen Geräten waren beide Riegen dichter zusammen. „Die Ringe waren ausschlaggebend, erlaubte sich Staufen keine Fehler. Zudem hatten sie auch höhere Ausgangswerte. Da mussten wir federn lassen“, fügt der WKG-Trainer an.

Lesen Sie auch

Auftakt verläuft gut

Zum Auftakt am Boden (3:3) sorgte Nico Freuli für das Remis, der seinem Kontrahenten drei Scorerpunkte abnahm. In den weiteren drei Duellen waren die geringeren Abzüge für das TT Staufen entscheidend. Sehr eng verlief es am Pauschenpferd (7:8). Chris Mayer und Lion Kurz punkteten. Da Ian Maurath vom Gastgeber einen „Fünfer“ holte, gab dies den Ausschlag. An den Ringen (0:15) konnten die Gäste nicht dagegenhalten.

Den Sprung (6:2) entschied die WKG Villingendorf/Rottweil für sich. Carl Gabler, Finn Holzner und Nico Freuli holten jeweils zwei Scorerpunkte. Dafür mussten sich die Gäste am Barren (4:8) geschlagen geben, konnten nur Carl Gabler und Nico Freuli ihre Duelle gewinnen.

Mit Zuversicht in das Ligafinale

Auch wenn der Rückstand nicht mehr aufzuholen war, am Reck 10:8) glänzte die WKG-Erste, holten Finn Holzner und Nico Freuli jeweils fünf Punkte. „Trotz der Niederlage war es für das Ligafinale am 10. Mai in Ludwigsburg ganz wichtig, dass wir in der Gerätewertung punkten konnten“, nimmt Klaus Seifried positiv mit. Dem schaut man bei der WKG Villingendorf/Rottweil optimistisch entgegen, da den Trainern dann ihr kompletter Kader zur Verfügung stehen wird. „In den Trainingseinheiten bis dahin wollen wir noch entsprechend an unseren Übungen arbeiten und sie optimieren“, so Seifried.

Mit Nico Freuli (75.15) und Finn Holzner (67.15) stellte die WKG die besten Sechskämpfer des Wettkampfes, zudem Nico Freuli (11), Finn Holzner (7) und Carl Gabler (5) drei Turner unter den Top 5 der Scorerwertung.

BEZIRKSLIGA: TV Rottweil – WKG Villingendorf/Rottweil II 184.90:253.35 (Gerätewertung 0:12). Einen unerwartet deutlichen Ausgang zu Gunsten der Gäste nahm das Nachbarschaftsduell. Hintergrund war, dass beim TV Rottweil gleich mehrere Leistungsträger wie Simon Zimmerer ausfielen, die Gastgeber an allen Geräten jeweils nur drei Turner stellen konnten. Dies waren Joachim Sailer, Tobias Ernhofer und Markus Helzer.

TV Rottweil nur zu Dritt

Somit konnten die Turner der WKG-Zweiten praktisch ohne Druck ihre Pensum absolvieren. „Wir lieferten einen stabilen Wettkampf ab“, zeigte sich Trainer Wolfgang Staiger zufrieden, auch wenn er das Ergebnis nicht überbewerten wollte.

An allen Geräten bestand ein Unterschied zwischen zehn bis zwölf Punkte zu Gunsten der Gäste. Mit einem vierten Turner des TV Rottweil wäre es somit ein engerer Wettkampf geworden.

Am Boden (32.95:46.00) glänzten Joachim Sailer (12.05, TVR) und Nilas Scherdi (12.10, WKG II). Höchste Wertungen am Pauschenpferd (28.55:39.85) erreichten Tobias Ernhofer (11.35, TVR) und Benjamin Haller (10.90, WKG II). An den Ringen (34.25:43.65) kam das TVR-Trio jeweils deutlich über die 11er-Marke, hielt von der WKG II nur Benjamin Haller (11.20) mit. Moritz Hugger und Jonas Gaiselmann erreichten je 10.95 Punkte.

Hohe Wertungen

Am Sprung (31.70:41.55) lagen alle Turner eng zusammen, hätte der TV Rottweil mit einem vierten Athleten Chancen auf den Gerätesieg gehabt. Auch der Barren (33.90:45.05) wäre komplett wohl knapp an die Gastgeber gegangen. Ganz stark Philipp Schatz (11.95) und Jan Braun (11.80) sowie Niki Vaju (11.00) von der WKG-Zweiten. Das Trio des TVR holte sich ebenso jeweils 11er-Wertungen. Am Reck (23.55:37.25) war der Unterschied am deutlichsten zwischen beiden Riegen.

KREISLIGA. TSV Haiterbach – WKG Villingendorf/Rottweil III 237.35:228.65 (Gerätewertung 10:2). Nicht schlecht zog sich die WKG-Dritte als Außenseiter in Haiterbach aus der Affäre. Bis an den Ringen verlief der Wettkampf auf einem engen Niveau. Am Sprung fehlte den Gästen nur ein halber Punkt für den Gerätesieg. Den holte sich holte sich die Riege von Trainer Daniel Hauser zum Abschluss am Reck. Gabriel Storz (63.55) und Pablo Graf (57.95) von der WKG III waren die besten Sechskämpfer des Wettkampfs.

WERTUNGEN

Boden 46.35:44.60, Pauschenpferd 36.30:34.40, Ringe 40.70:36.15, Sprung 40.80:40.50, Barren 42.45:40.40, Reck 30.75:32.60.