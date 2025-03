TV Rottweil – TSV Altshausen 229.10:280.65 (Gerätepunkte 0:12). Der Wettkampf war aufseiten der TVR-Riege gekennzeichnet durch viele Unsauberkeiten, vor allem am Pauschenpferd.

Kevin Morawetz fällt aus

Erschwerend kam die Erkrankung von Kevin Morawetz hinzu, der damit an den Ringen ausfiel. Daher konnten die Gastgeber an diesem Gerät nur drei Turnern stellen, die aber alle solide Leistungen zeigten. Der TVR hatte mit Moritz Zürn (61.45 Punkte) und Tobias Ernhofer (59.60) zwei Sechskämpfer.

Lesen Sie auch

Highlight am Sprung

Ein Highlight war der gelungene Tsukahara von Gabriel Zimmerer am Sprung, den die Kampfrichter entsprechend mit einer 11.35-Wertung honorierten. Auch am Barren konnte Tobias Ernhofer (12.10) mit einer schönen Übung überzeugen. Für eine Schrecksekunde sorgte das gerissene Riemchen von Moritz Zürn am Reck.

„Im Gesamtergebnis können wir den Wettkampf als „Testwettkampf“ ansehen, mit dem wir endlich in die Saison gestartet sind. Uns wurden Baustellen aufgezeigt, auf die wir uns in den nächsten vier Wochen im Training bis zum Wettkampf gegen TSV Dunningen am 5. April konzentrieren werden“, so das Fazit von TVR-Turner Moritz Zürn.

Leistungssteigerung erkennbar

Er fügt weiter an: „Im Rückblick sind bei den Turner viele gute Ansätze erkennbar mit einer deutlichen Leistungssteigerung zum Vorjahr. Sofern wir die Unsauberkeiten rausbekommen, sind wir guter Dinge, bei den nächsten Wettkämpfen deutlich bessere Ergebnisse zu erzielen.“ Erleichtert ist man beim TV Rottweil auch, dass der Wettkampf auf beiden Seiten verletzungsfrei ablief.

Gerätewertungen

Der TSV Altshausen zeigte schöne Übungen, die mit zum Teil hohen Ausgangswerten und sauberer Ausführung entsprechend bewertet wurden. So gingen die Wertungen an allen Geräten recht deutlich zu Gunsten an die Gäste. Boden: 43:50:53.05, Pauschenpferd 31:10:43.45, Ringe 33:35:46.90, Sprung 42:70:45.30, Barren 43.50:48.40 und Reck 34.95:43.55.