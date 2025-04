TV Beffendorf – TSV Dunningen 252.95:256.70 (Gerätewertung 3:3). Die Hoffnung des TV Beffendorf auf den Heimvorteil erfüllte sich nicht. Und doch konnten beide Riegen die 120 Zuschauer überzeugen.

„Das hat Spaß gemacht, war ein Wettkampf auf wirklich hohem Bezirksliganiveau“, zeigte sich Simon Haug vom TVB trotz der Niederlage zufrieden. In der Abschlusstabelle ist der TSV Dunningen Zweiter, hat somit beim Ligafinale am 10. Mai in Ludwigsburg die Chance zum Aufstieg in die Landesliga, während der TV Beffendorf, wie auch der TV Rottweil, um den Klassenerhalt der Bezirksliga kämpft.

Simon Mauch entscheidet Ausgang

Einmal mehr war es ein Wettkampf, der erst am letzten Gerät, dem Reck, mit dem letzten Turner entschieden wurde. So eng lagen beide Riegen beieinander. Und da gab Simon Mauch vom TSV Dunningen mit einer starken Übung mit 10.85-Wertung den Ausschlag zugunsten der Gäste.

Der Auftakt am Boden (46.95:48.40) hatte es schon in sich, absolvierten alle Turner starke Übungen. Die Höchstwertung erreichte Tobias Flaig (12.85) vom TVB, dicht gefolgt von Steffen Krause (12.65). Über die 12-Marke kamen auch Willi Weißer (TVB) und Johannes Mauch (TSV).

Vorsprung ausgebaut

Der TSV Dunningen sicherte sich auch das Pauschenpferd (40.25:38.45) und baute den Vorsprung aus. Maßgeblichen Anteil hatten dabei Marius Mink (11.10) und Florian Finkbeiner (10.60). Vom TV Beffendorf konnte nur Gabriel Schneider (10.85) dagegenhalten.

TVB gewinnt Ringe

Erster Gerätesieg für den TV Beffendorf an den Ringen (43.85:42.35). Pascal Flaig (11.60), Gabriel Schneider (10.95), Simon Hekeler (10.80) und Simon Haug (10.50), dem konnte der TSV Dunningen mit Marius Mink (11.60) und Johannes Mauch (10.70) nur zwei Athleten entgegensetzen. Zur Pause lagen die Gäste mit 131.0:129.25 knapp in Front.

Am Sprung (41.90:41.30) lieferten sich beide Riegen ein Kopf-an-Kopf-Duell, bei dem sich der TV Beffendorf hauchdünn durchsetzte. Die Höchstwerte erreichen Pascal Flaig (TVB) und Johannes Mauch, mit jeweils 10.75.

Wimpernschlag

Am Barren (44.80:44.65) entschied ein Wimpernschlag zu Gunsten der Gastgeber von 0.15 Punkten. So eng lagen die Turner beisammen. Herausragend Marius Mink (12.20) vom TSV, was der TVB mit drei Wertungen über der 11er-Marke wettmachte.

Zitterpartie am Reck

Somit war am abschließenden Reck (37.00:39.75) noch alles offen. Es entwickelte sich eine echte Zitterpartie, dass es vor Spannung in der Halle knisterte. Vom TVB kam nur Simon Haug für die 10er-Marke, dem der TSV Marius Mink (10.40) und schließlich Simon Mauch (10.85) als Schlussturner entscheidend dagegen bot.

Marius Mink vom TSV Dunningen wurde zudem mit 67.75 Punkten bester Sechskämpfer des Wettkampfs.