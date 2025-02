Kunstturnen TV Beffendorf An allen Geräten deutlich verbessert

Der Auftakt in der Bezirksliga in Villingendorf ging für die TVB-Kunstturner durch unglückliche Widrigkeiten mit 230.45:241.25 verloren, da Trainer Simon Haug mit zwei seiner Leistungsträger auf der A 81 aufgrund einer Stundenlangen Vollsperrung im Stau stand. „Dennoch haben wir das Beste daraus gemacht und uns in Villingendorf gut verkauft“, so Haug.