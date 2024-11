1 Die Turnerinnen der TSG Balingen sind bereit für den finalen Wettkampf und können diesen gelassen angehen. Foto: Hrivatakis/G. Hrivatakis

Die Balinger Turnerinnen wollen ihren fünften Tabellenplatz in der 3. Bundesliga Süd am Samstag in Esslingen verteidigen.









Link kopiert



Recht entspannt können die Turnerinnen der TSG Balingen den letzten Saisonwettkampf in der 3. Bundesliga Süd am Samstag um 14.30 Uhr in der Sporthalle Weil in Esslingen am Neckar an die Geräte gehen.