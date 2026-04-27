Kunstturnen: TSG-Riege feiert Saisonstart nach Maß

Beim Heimwettkampf sicherte sich die erste Mannschaft der TSG Balingen Turnen den Tagessieg in der Regionalliga Süd und setzte damit direkt ein starkes Ausrufezeichen.
Die Ausgangslage vor dem Wettkampf war von Spannung geprägt. Nach dem Abstieg aus der 3. Bundesliga war unklar, wie die neue Konkurrenz einzuschätzen ist. Entsprechend groß war die Anspannung im Vorfeld. Umso beeindruckender präsentierten sich die Balinger Turnerinnen vor heimischem Publikum. Mit Anna Maria Netzer, Florine Wörz, Sonja Lubitz, Cosima Lork, Katharina Bisinger, Antonia Maurer, Leonie Stemmer, Lilly Wolf und Kristina Tortora ging die TSG in den Wettkampf und zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung.