Dabei standen die Vorzeichen für die Oberligamannschaft nicht gerade gut. Aufgrund von Verletzungen und Krankheit hatten die TG-Trainer Karl Schmidberger und Zsoltan Szabò nur vier Turner zur Verfügung, die so alle einen Sechskampf bestreiten mussten.

Boden

Aber auch dadurch ließen sich die Stauseestädter nicht aus der Erfolgsspur bringen. Bereits am Boden holte sich die TG dank jeweils fünf Scorepunkten von Timm Sauter, der mit 15,55 die Tageshöchstwertung erhielt, und Linus Eisenring mit 10:7 den ersten Gerätesieg.

Pauschenpferd

Mit einer blitzsauberen Vorstellung am Pauschenpferd legten die Schömberg den Grundstein zu ihrem vierten Saisonerfolg. Mit bockstarken Übungen knöpften Eisenring, Sauter und Bence Szabò ihren Gegnern jeweils fünf Zähler ab; vier weitere Scorepoints steuerte Julian Flögel bei.

Ringe und Sprung

Auch den Ringen, denen sie einige neue Übungsteile präsentierten, gingen die Stauseestädter mit 10:3 als Sieger vom Gerät. Hier steuerten Sauter fünf, Eisenring drei und Flögel zwei Scorepoints bei. Sauter und Eisenring waren es auch, die am Sprung mit jeweils fünf Zählern für den 10:5-Erfolg sorgten.

Barren

Richtig knapp ging es am Barren zu, wo sich die TG hauchdünn mit 8:7 durchsetzte dank der guten Auftritte von Eisenring, der fünf Scorepoints holte, und Sauter, der seinem Gegner drei Zähler abnahm.

Reck

So lagen die Gäste von der Schwäbischen Alb schon vor dem abschließenden Reck klar in Führung. Am Königsgerät zeigte Bence Szabò eine blitzsaubere Vorstellung und holte so fünf Punkte; am Ende siegte die TG auch hier mit 10:4. Nun wartet die auf die Stauseestädter am Samstag ein Heimwettkampf gegen die KTV Hohenlohe.

Auch die Zweite ist erfolgreich

Ebenfalls erfolgreich war die Schömberger Zweite in Haiterbach. Die Stauseestädter gewannen alle sechs Geräte und kamen so zum 249,75:225,80-Gesamterfolg, mit dem sie in der Kreisliga 2 das Tableau ungeschlagen anführen. Doch nun wartet mit der KTV Straubenhardt II am Samstag ein harter Brocken.