Kunstturnen: Stefanie Sauter steigt mit Backnang auf

Die Schömbergerin Turnerin feiert mit der TSG die Meisterschaft in der Regionalliga Süd und den Aufstieg in die 3. Bundesliga Süd.
Stefanie Sauter von der TG Schömberg hat mit den Frauen der TSG Backnang den Aufstieg in die 3. Bundesliga Süd geschafft. Die Schömberger Turnerin, die bereits 2023 mit den Frauen des TV Spaichingen Rang drei in der Regionalliga Süd belegte hatte, suchte nach der Auflösung des Spaichinger Teams eine neue sportliche Herausforderung und fand diese im Team der Backnanger Trainer Melanie Andergassen.