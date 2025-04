Die zweite Mannschaft der TG Schömberg empfing in der Kreisliga den VfL Pfullingen zum letzten Heimwettkampf der Saison.

Mit geschlossener Mannschaftsleistung zum Sieg

In der Schömberger Sporthalle zeigten die Gastgeber eine geschlossene Mannschaftsleistung und entschieden alle sechs Geräte für sich. Mit 244,35:207,60 Punkten ging der Tagessieg verdient an die Stauseestädter.

Lesen Sie auch

Die Stauseestädter starten gut in den Wettkampf

Der Wettkampf begann am Boden, wo Schömberg mit sauberen Übungen und hoher Schwierigkeit überzeugte. Simon Schlegel (13,35), Emil Rauber (11,10), Eliano Rath (11,10) und Noah Schmidt (11,75) brachten ihre Übungen sicher durch, so dass die TGS II mit einem klaren 47,30:44,80-Gerätesieg in den Wettkampf startete. Am Pauschenpferd turnten Rauber (9,75), Schmidt (8,95), Hoh (9,70), Rath (7,75) und Schlegel (10,60) auch sauber durch und bauten ihren Vorsprung deutlich aus. Auch an den Ringen vergrößerten Porger (7,30), Rauber (10,75), Hoh (11,05), Rath (11,25) und Schlegel (11,.90) ihre Führung zum 44,95:33,40.

Auch an den letzten drei Geräten behält die TG II die Oberhand

Der Sprung war das ausgeglichenste Gerät, doch auch hier behielt Schömberg mit 41,80:40,55 die Oberhand. Simon Schlegel zeigte mit 10,65 Punkten den besten Sprung des Teams, gefolgt von Schmidt (10,55), Baermann (10,30), Hoh (10,30) und Rauber (10,10). Auch am Barren lief für die TGS II alles nach Plan. Mit stabilen Übungen und geringen Abzügen behielten die Gastgeber die Oberhand. Mika Hoh (10.20), Eliano Rath (10,05), Paul Porger (10,35) und Simon Schlegel (11,65) brachten den nächsten Gerätesieg nach Hause. Zum Abschluss ging es ans Reck, wo Schömberg den letzten Gerätesieg des Tages einfuhr. Rauber (5,50), Rath (6,15), Porger (7,45), Hoh (6,60) und Schlegel (8,85) setzten sich erneut durch.

Im Ligenfinale in Ludwigsburg geht es um den Bezirksliga-Aufstieg

Damit beendet die TG Schömberg II die Saison auf dem zweiten Tabellenplatz und hat sich für das Ligafinale am 10. Mai in Ludwigsburg qualifiziert, bei dem um den Aufstieg in die Bezirksliga geturnt wird.